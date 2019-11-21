Первые итоги работы Фонда поддержки обманутых дольщиков подвели в Приморье

В понедельник, 18 ноября, генеральный директор Корпорации развитии Приморского края Ольга Сун-жаю подвела первые итоги работы Фонда поддержки обманутых дольщиков, сообщает DEITA.RU. Об этом она рассказала на пресс-конференции, прошедшей в администрации Приморского края.

По словам Ольги Сун-жаю, за год работы удалось начать работы на 15 проблемных объектах.

«Работу мы начали в декабре прошлого года, в апреле этого года был зарегистрирован фонд обманутых дольщиков. Но уже сейчас видны первые результаты работы. Так, на днях сдается первый долгострой в селе Суражевка. До конца года мы также планируем завершить строительство и сдать еще четыре объекта: два дома по улице Рудничной и дом на улице Тихоокеанской - Гоголя в Артеме, а также сдать дом по проспекту Красного Знамени 158А во Владивостоке», - рассказала генеральный директор корпорации.

Строящиеся долгострои: ул. Ярославская, 52 в с. Суражевка (достроен), г. Артем, ул. Рудничная, 9С1, г. Артем, ул. Рудничная, 9С2, ул. Тихоокеанская-Гоголя в г. Артем, «Снеговая Падь». Комплекс «Д.» №25, №26, №1,№2,№3,№4, ЖК «Лайф» 1 этап. Жилые дома № 1 и №2, ЖК «Босфор», ЖК «Одиссей», ЖК «Олимп».

Она добавила, что решения по достройке домов были разными. Фонд ведет 12 проблемных объектов, дома по улице пр-т Красного Знамени и Грибоедова строятся за счет до капитализации КРЖС в начале года. В сентябре был создан федеральный Фонд, благодаря которому планируется за счет привлечения федерального финансирования достроить 7 домов через процедуру банкротства застройщика согласно федеральному закону №241-ФЗ. Важно, что одновременно финансировать в завершение достройки домов федеральный и региональный Фонд не могут. Также по некоторым домам уже состоялись договоренности с компаниями, которые достроят дома на условиях санации, как, например, планируется сделать с домом по ул. Выгонная,7 в Уссурийске.

Основной проблемой в достройке домов на данный момент Ольга Сун-жаю назвала поставку материалов, многие из которых производятся только в западной части страны. В связи с этим происходит замедление процесса.

«Мы просим наших партнеров, чтобы производители изготавливали наши материалы в приоритетном порядке, раньше, чем для коммерческих компаний. Многие из них идут на встречу, но сложность также представляют издержки по срокам доставки», - рассказала Ольга Сун-жаю.

Отметим, для решения проблемы обманутых дольщиков в регионе был создан соответствующий фонд, который после десятков лет ожидания за год работы завел строительные работы на 15 объектах Приморья из 26 существующих .

Иван Крышан