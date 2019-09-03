За первые шесть месяцев текущего года коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам вырос на 0,5 процента. Еще полпроцента, и он достигнет 9,3 процента — показателя 2014 года, когда экономический кризис стал очевиден и неизбежен, сообщает DEITA.RU.

Данный коэффициент означает долговую нагрузку для конкретной семьи. Чем показатель становится выше, тем сложнее выплачивать кредит, а значит — обеспечивать семью.

На сегодняшний день необеспеченные кредиты россиян считаются одной из главных нагрузок граждан. За первое полугодие долговая нагрузка выросла с 9,8 до 10,4 процента. Однако называть ее истиной нельзя, так как в эту цифру включены и показатели тех россиян, которые не имеют никаких кредитов.

Ранее и Центробанк и российские власти неоднократно говорили о том, что закредитованность граждан вызывает беспокойства и с ней что-то нужно срочно делать.

Екатерина Брязгунова