Первые онкоцентры появятся в Приморье уже до конца года

Первые 5 жизненно важных центров амбулаторной онкологической помощи скоро появятся в регионе, сообщает DEITA.RU.



Создание центров онкологической помощи - одна из составляющих большого нацпроекта по борьбе с онкозаболеваниями в стране. Во Владивостоке, Находке, Арсеньеве и Лесозаводске разместится первая пятёрка важных медучреждений. Каждый центр будет оснащён современным оборудованием, в том числе компьютерным и магниторезонансным томографом.

Пациент специализированного центра на этапе выявления угрозы ракового заболевания сможет пройти углубленное эндоскопическое и ультразвуковое обследование. Создание центров позволит приморцам проходить обследование в одном месте, в случае выявления недуга, медпомощь будет оказана в том же учреждении.

Во Владивостоке будет открыто два онкоцентра, один из которых будет располагаться в здании бывшего родильного дома на Черемуховой, 32. Учреждение получит современное оборудование стоимостью более 120 млн рублей.

Всего за три года в Приморье откроется 11 учреждений по борьбе со смертельным недугом. На создание центров амбулаторной онкологической помощи в регион направят чуть менее полутора миллиардов рублей, почти треть из них Приморье получит в текущем году.

Работа проводится в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».

Софья Корф