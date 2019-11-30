Первые рыбаки уходят под лед

Приморские спасатели вытащили мужчину, провалившегося под лед, сообщает DEITA.RU по материалам ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Мужчина провалился под лед 29 ноября в поселке Новолитовка Партизанского района на реке Литовка. Незамедлительно к месту происшествия прибыли спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России в составе 4 человек и одной единицы техники и достали пострадавшего – жителя Находки, 1956 года рождения, из воды на берег.



Сотрудники МЧС России оказали мужчине первую помощь, согрели его и передали врачам скорой медицинской помощи.



Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно обращается к гражданам с просьбой не выходить на лед. Сезон рыбалки еще не наступил, ледовое поле не сформировалось и несет прямую угрозу для жизни.

Дмитрий Санников