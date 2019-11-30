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Первые рыбаки уходят под лед

20 рыбаков были эвакуированы со льда

Приморские спасатели вытащили мужчину, провалившегося под лед, сообщает DEITA.RU по материалам ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Мужчина провалился под лед 29 ноября в поселке Новолитовка  Партизанского района на реке Литовка. Незамедлительно к месту происшествия прибыли спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России в составе 4 человек и одной единицы техники и достали пострадавшего – жителя Находки, 1956 года рождения, из воды на берег.

Сотрудники МЧС России оказали мужчине первую помощь, согрели его и передали врачам скорой медицинской помощи.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно обращается к гражданам с просьбой не выходить на лед. Сезон рыбалки еще не наступил, ледовое поле не сформировалось и несет прямую угрозу для жизни.

Дмитрий Санников

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