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Первые рыбаки уходят под лед
Приморские спасатели вытащили мужчину, провалившегося под лед, сообщает DEITA.RU по материалам ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Мужчина провалился под лед 29 ноября в поселке Новолитовка Партизанского района на реке Литовка. Незамедлительно
к месту происшествия прибыли спасатели Находкинского поисково-спасательного
отряда ДВРПСО МЧС России в составе 4 человек и одной единицы техники и достали
пострадавшего – жителя Находки, 1956 года рождения, из воды на берег.
Сотрудники МЧС России оказали мужчине первую помощь, согрели его и передали врачам скорой медицинской помощи.
Главное управление МЧС России по Приморскому краю настоятельно обращается к гражданам с просьбой не выходить на лед. Сезон рыбалки еще не наступил, ледовое поле не сформировалось и несет прямую угрозу для жизни.
Дмитрий Санников