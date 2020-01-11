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6 Декабрь 2019, 18:15

Первые симптомы рака желудка назвали врачи

Больница

Вздутие желудка, изжога и расстройства желудка - первые симптомы рака желудка, заявили медики, сообщает DEITA.RU.

По словам врачей, симптомы могут указывать не только на рак желудка, но и на другие болезни связанные с ЖКТ, к примеру язву или гастрит. При этом они уточнили, что язва является одним из факторов для начала рака.

Среди основных рисков доктора выделяют курение, лишний вес, отсутствие физактивности и недостаток природной клечатки, а также значительное число канцерогенов. Если опухоль удастся обнаружить на ранней стадии, то шанс на выздоровление составляет 68%.

Напомним, что ранее DEITA.RU писало о том, что лучшей профилактикой рака являются физические нагрузки. В среднем в неделю необходимо заниматься около трех с половиной часов умеренной нагрузки.

Иван Юрьев

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