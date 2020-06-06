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Первые выходные лета порадуют владивостокцев

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Особенно хороша должна быть суббота

Наступившие выходные будут не особенно характерны для туманного и промозглого владивостокского июня, сообщает ИА DEITA.RU.

Более благоприятной для поездок на дачу, на природу и просто для прогулок будет суббота. Воздух прогреется до +21…+23 °С, осадков не будет, зато стоит взять солнцезащитные очки. Правда, впечатление может испортить умеренный ветер, который к вечеру усилится. В воскресенье ветер будет аналогичным, зато температура ощутимо ниже: +14…+16 °С.

«В воскресенье во Владивостоке без существенных осадков, но появятся очаги тумана, сохранится свежий южный ветер, день будет прохладнее субботы, +15…+18 °С, в пригороде будет теплее. Минимальные температуры в пределах +10…+13 °С», – отметили в «Примпогоде».

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