В июле 2019 года пенсионная реформа в России стартовала не на бумаге, а на практике, сообщает DEITA.RU

Первые граждане России выходят на пенсию позже, чем это было до пенсионной реформы. С 1 июля 2019 года началось реальное повышение пенсионного возраста. В первую очередь пенсионная реформа затронула мужчин и женщин, рожденных в первой половине 1959 и 1964 годов соответственно. Они выходят на пенсию во второй половине 2019 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет.

Можно сказать, что им еще в чем-то «повезло» - их пенсия отодвинулась «всего» на полгода. В 2028 году и далее на пенсию россияне будут выходить позже н целых 5 лет – мужчины в 65, а женщины в 60.

А вот причитания властей про «тысячу рублей в месяц», как и ожидалось, оказались ерундой. 12 тысяч рублей являются накопительной суммой за 12 месяцев года. То есть ежемесячная прибавка равна 1 тысяче рублей, что в год, соответственно, составит 12 тысяч. Однако ровно эту сумму тоже никто не получит, поскольку пенсионные выплаты были проиндексированы всего на 7,05%.

Между тем, в России растет количество людей, которым отказывают в пенсии из-за стажа. в 2017 году отказов было 125 тысяч, а в 2018 году – уже 170 тысяч. Одна из пострадавших – женщина, которая работала продавцом в 80-х. При приеме на работу кадровик неправильно записал дату ее рождения, а печать на документах прочитать невозможно. Как результат – минус пять лет стажа и отказ в выплате страховой пенсии.

Дмитрий Санников