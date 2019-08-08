В каждом городе, как известно, есть проклятая улица. Во Владивостоке такая улица тоже есть, и называется она Космонавтов, сообщает DEITA.RU.

Прошедшие в ночь на четверг, 8 августа, ливневые дожди буквально утопили автомобили, которые автовладельцы оставили припаркованными здесь.

Судя по фотографиям, опубликованным в паблике «Экипажи ДПС», десятки машин, оставленных на ночь в самом низком месте улицы, просто-напросто ушли в воду по самый капот. То есть, двигатели транспортных средств тоже оказались в пресной воде, что означает в лучшем случае дорогостоящий ремонт, а в худшем — замену двигателя.

Напомним, на данной улицы практически после каждого сильного ливня образуется озеро, в нем-то и тонут автомобили.

Екатерина Брязгунова







