В субботу, 29 июня, в Дальневосточном федеральном университете определили фаворитов образовательной программы, сообщает DEITA.RU.

Авторы проектов презентовали свои бизнес-идеи настоящим профессионалам. Компетентное жюри, в которое вошли специалисты исполнительной власти региона, представители иностранных компаний, оценили 11 стартапов акселератора технопарка «Русский». Лучшие проекты получат заслуженные награды. Из которых самая ценная - возможность представить свои проекты потенциальным иностранным партнерам и благодаря этому привлечь необходимые инвестиции.

DemoDay – таково официальное название сегодняшнего дня презентаций – был насыщенным и интересным. Выпускники первого акселератора презентовали идеи, а потенциальные инвесторы и партнеры обсуждали дальнейшее возможное сотрудничество. Отметим, что география авторов новаторских идей была достаточно широка, были представлены несколько регионов Дальнего Востока – проекты защищали участники из Владивостока, Благовещенска, Хабаровска.

«Рад видеть тут инициативных предпринимателей, резидентов технопарка «Русский», - приветствовал участников врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко, - Такое обучение, интенсивное погружение в свой проект, постоянная помощь более опытных коллег, несомненно, должно принести свои плоды. Надеюсь, вскоре мы будем говорить о проектах участников акселератора не как о стартапах, а как состоявшемся и развивающемся бизнесе".

Тематика представленных проектов весьма разнообразна - газовый генератор тепловой и электрической энергии, платформа для процессинга естественного языка, сервис по продаже электронных подарочных сертификатов, сервис для планирования свадьбы, (включал еще и электронный органайзер для подготовки торжества и каталог исполнителей, готовых реализовать все задумки заказчика), автоматизированный конструктор сайтов с искусственным интеллектом и многое другое. С полным списком инвестиционных предложений всех проектов можно познакомиться на сайте.

Напомним, в DemoDay приняли участие представители Ассоциации науки и технологий провинции Гуандун (Китай), представители Pohang Technopark (Республика Корея), AIOC (Индия), Korean Blockchain Industry Promotion Association (Республика Корея), Mecamidi Group, первого иностранного партнёра Акселератора – компании Hangzhou Puqi Technology Co., Ltd. (Китай), индустриального партнёра Акселератора – ОАО «РЖД», врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко, трекеры всероссийского образовательного молодежного форума «Восток».

Как уже рассказывало агентство, акселератор - это новый инструмент развития бизнес-проектов, который помогает резидентам технопарка продвинуть и доработать свои идеи для полноценной реализации на рынках. Акселератор технопарка «Русский» – это ещё и возможность подготовить свой продукт или услугу для выхода на рынки стран АТР. Напомним, первый набор Акселератора был запущен в День космонавтики 12 апреля 2019 года. Добавим, что «Технопарк Русский» ведет свою деятельность в рамках поручений президента России Владимира Путина о создании на острове Русский международного научно- образовательного и технологического кластера.

Инна Эстрина