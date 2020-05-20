Первый день лета принесет радостные для многих россиян изменения

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Карантинные меры ослабят в важной сфере

Первый этап выхода российского туризма из кризиса стартует уже 1 июня, сообщает ИА DEITA.RU.

Туристический сектор постепенно начнет запускаться в ряде регионов. И начальным этапом станет разрешение на работу для санаториев с медицинской лицензией, коттеджей и апарт-отелей, пишет ТАСС.

«Что касается поэтапного выхода [из режима ограничений] у нас в стране, мы смотрим на летний сезон с большим оптимизмом. С 1 июня в большинстве регионов начнется первый этап выхода из карантинных мер. Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы», – рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

В течение ближайших дней конкретные правила будут уточнены с регионами. Кроме того, с экспертами Роспотребнадзора ведется обсуждение, как не сделать рекомендации для санаториев чрезмерно строгими.

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