Первый день зимы погодой не радует

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Первого декабря в Приморье погоду определяет циклон, сообщает DEITA.RU по данным портала «Примпогода».

Приморские синоптики обещают  местами небольшой и умеренный снег. Ветер западный умеренный до сильного. Температура воздуха днем -7...+5°C.

Во Владивостоке на дорогах местами гололедица. Днем переменная облачность, без осадков. Ветер южный, умеренный до сильного, днем западный, северо-западный сильный. Температура воздуха днем -1...+1°С.

Как напомнили приморские синоптики, по наблюдениям прошлых лет  погода во Владивостоке 1 декабря была холодной. Минимальная температура воздуха в 1950 году составила −19,3 °С. Максимальная температура воздуха +7,0 °С отмечалась в 1968 году. Наибольшее количество осадков за сутки (38 мм) выпало в 1925 году. Штормовой ветер (32 м/с) регистрировался в 1972 году.

Дмитрий Санников

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