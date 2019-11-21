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Первый долгострой в ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д» сдадут в июне 2020 года

Владивосток, Снеговая Падь, дом, квартира

Генеральный директор Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю рассказала, когда начнут сдавать дома в ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д», сообщает DEITA.RU. Об этом она рассказала во время пресс-конференции в администрации Приморья в понедельник, 18 ноября. 

По ее словам, по итогам 2019 года на все шесть проблемных домов в жилом комплексе подрядчики были выбраны. Строительные работы, включая подготовительные, ведутся на всех объектах.  

«Активная фаза работ ведется на домах №25 и 26, на них были разыграны первые контракты. Также активно строится дом №3, еще до заключения контракта стройку удалось возобновить благодаря договору пожертвования. В настоящее время в нем проходят внутренние работы. По дому №2 строители ведут работы в три смены, за это хотелось бы их отдельно похвалить. Что касается оставшихся домов №1 и №4 сегодня были заключены договоры по №223-ФЗ, уже готовится договор аванса на приобретение материалов», - рассказала генеральный директор корпорации. 

Она добавила, что по графику дома в Снеговой Пади будут сдавать с июня по декабрь 2020 года. С графиком работ можно ознакомиться на сайте Фонда поддержки обманутых дольщиков http://fppk.info/.  

Отметим, что строительство домов ЖК «Снеговая Падь. Комплекс Д» началось в 2015 году по программе «Жилье молодой семье», первые дома планировалось сдать в 2017 году. Однако подрядчик не справился со своей задачей, и стройка была заморожена. 

Иван Крышан

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