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Первый этап гидравлических испытаний начинается во Владивостоке
Филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» сообщает о старте весенне-летних гидравлических испытаний, которые пройдут в четыре этапа в разных районах Владивостока в период с 12 мая по 22 июня.
В ходе первого этапа испытаний, который начнется 12 мая и продлится до 18 мая, ГВС будет временно ограничено у потребителей, проживающих по следующим адресам:
Аксаковская: 1;
Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 10;
Алтайская: 3;
Амурская: 82, 84, 86, 96;
Баляева: 21, 23, 25, 27, 27у, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 50в, 52, 54, 56;
Военное шоссе: 1а, 5, 5б, 5в, 27, 28, 31, 34, 36;
Гоголя: 19, 19у, 30а, 32, 35, 39а, 41, 48;
Державина: 15, 16, 19, 19а, 21, 57, 59;
Жигура: 2, 4, 6, 12, 12а, 14, 16, 16у, 18, 20, 22, 22у, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54, 54у;
Жуковского: 1-9, 10-15;
Котельникова: 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
Красного Знамени: 65, 65у, 66а, 69б, 71, 71а, 73, 75, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 107, 109, 111, 111а, 113, 114, 115, 116, 117д, 118, 119, 120, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 131у, 133/1, 133/2, 133/3, 133/4, 135, 137, 156, 160, 162, 164;
Круговая 2-я: 12, 14;
Марченко: 6, 15, 32;
Народный: 11, 15, 17, 19, 19у, 23, 25, 27, 27а, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 43/1, 43/2, 45, 47, 49, 4у, 51, 53, 55, 57;
Некрасовская: 36а, 36б, 38, 46, 48, 48а, 50, 51в, 52, 52у, 53, 53а, 53б, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 70, 72, 74, 76, 76а, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 98, 98а, 122;
Некрасовский: 24;
Океанский: 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 106/1, 108, 110, 112, 123, 123б, 125, 131в, 133, 134, 135, 136, 136у, 138, 140, 142, 143, 149, 151, 155;
Острякова: 6;
Отлогая: 10;
Партизанский: 52, 58, 58в;
Писаревская: 6/8;
Проходная 4-я: 12, 16;
Снеговая: 41;
Тобольская: 10, 11, 12, 14, 14у, 23, 25, 27, 29, 31;
Толстого: 23, 25, 27, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 44у, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54;
Шилкинская: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 15, 16, 19, 21.
Адмирала Кузнецова: 40а, 42, 42а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 54, 54а, 54в, 56, 56а, 56в, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72;
Адмирала Юмашева: 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12г, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 16б, 16г, 16д, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38;
Баляева: 58;
Карьерная: 1, 11, 20, 22, 24, 26, 28, 30;
Котельникова: 13, 15, 17, 21;
Ладыгина: 4, 5, 9, 9/1;
Луговая: 48, 50, 50а, 51, 52, 52а, 52б, 52г, 53, 54, 55, 56, 56а, 57а, 57б, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 74, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 83а, 83б, 83в, 85, 85а;
Руднева: 1, 1а, 1б, 3;
Сабанеева: 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23;
Сельская: 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12;
Снеговая: 30, 31, 74, 123, 125;
Флотский: 37/39.
Академический: 2;
Володарского: 8, 8а;
Дальзаводская: 2а, 2б, 21, 27, 31;
Ивановская: 2, 2а, 3б, 4, 4/10, 4у, 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а;
Карла Либкнехта: 10а;
Карякинская: 29;
Ковальчука: 3, 6, 26;
Лазо: 6, 12;
Луцкого: 16;
Махалина: 3;
Металлистов: 3, 5;
Муравьева-Амурского: 4, 5, 7/9, 11/13, 15/17;
Некрасовский: 1, 3, 5, 18;
Петра Великого: 3, 3/б;
Пионерская: 1;
Пологая: 50, 55, 62, 62а, 63, 65а, 69, 72, 72у;
Почтовый: 7/1, 7/2, 9;
Прапорщика Комарова: 42, 48, 52;
Пушкинская: 6, 8б, 8, 13, 16, 18, 19, 21а, 23, 33/1, 33/4, 34, 35, 39, 41а, 45, 46, 48, 50, 52, 68, 85, 89, 109;
Светланская: 45, 47, 49, 54, 105, 106, 108, 108а, 108б, 109, 109/3, 109а, 115, 116, 117, 118, 118а, 119б, 123, 123а, 125, 127, 127а, 133, 143, 145, 155, 157, 163, 165а, 165у, 167а, 169/171, 173, 183;
Светланская: 55/Б;
Светланская: 57, 59, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 73а, 80а, 85, 86, 87, 87в, 88;
Славянская: 17;
Спортивная: 1, 2а, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8у, 8у, 9, 10;
Суханова: 1, 1а, 2, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 6б, 6в, 6г, 8д, 11, 13;
Тунгусская: 10, 10а, 12, 20, 20а, 22, 24а, 26а, 28а;
Уборевича: 10/4, 10а, 10б, 12, 14, 15, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30/37;
Фадеева: 43;
Фонтанная: 44;
Шкипера Гека: 15, 15/1, 15/2, 16, 24, 26;
Экипажная: 8/1.
Адмирала Кузнецова: 53, 53/1;
Ватутина: 2, 4, 4а, 4в, 4д, 4у, 10, 12, 14, 16, 18, 18, 20, 24, 26;
Владикавказская: 3;
Воропаева: 5, 31, 33а;
Горийская: 6, 6а;
Горная: 25, 31, 31а, 33, 33а;
Громова: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12;
Зейская: 4, 4/2, 5, 12, 12, 14;
Ивановская: 6/4, 6а, 15, 17, 19, 28;
Ладыгина: 2, 11, 13, 15, 17, 19;
Луговая: 21, 21, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45/1, 45/2, 47, 49, 49, 51а;
Матросская 5-я: 21;
Матросская 7-я: 33а;
Невельского: 2, 4, 6, 8, 21у, 31;
Нейбута: 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 19у, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26у, 27, 28, 29, 30, 30у, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 45, 45а, 47, 51, 51а, 53, 57, 61, 63, 65, 65а, 67, 75, 77, 81, 81а, 83, 85, 87;
Новоивановская: 3;
Приходько: 2, 4, 13, 15, 17, 19, 21;
Светланская: 191, 193, 195, 195а, 197, 197а, 205, 205а, 205у, 207, 209;
Спиридонова: 20, 22, 24, 25, 26, 28, 28у, 29, 30/32, 37, 40;
Стрелковая: 16б, 46, 50;
Стрелковый: 22а;
Трудовых Резервов: 5, 7;
Тунгусская: 44, 46а, 48, 50, 50, 61, 61, 63, 65, 69;
Фадеева: 31, 35;
Флотская 1-я: 50;
Черняховского: 3, 3а, 3б, 3в, 5в, 7, 9, 9, 13, 19, 21;
Шепеткова: 14, 16, 18, 25, 31/1, 32, 33;
Шепеткова: 34/3Б;
Шепеткова: 8, 8а, 35, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 60.
Об отключениях потребителей в рамках следующих этапов гидравлических испытаний будет сообщено позже.
Напоминаем, испытания пройдут в разных частях города в несколько этапов:
С 18 по 25 мая ГВС ограничат во Фрунзенском и части Ленинского, а также Первореченского районов, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-1.
С 25 мая по 1 июня проверке в рамках гидравлических испытаний подвергнется и Голдобинская теплотрасса, для чего будет ограничено ГВС у жителей Первомайского района, получающих тепло от ТЭЦ-2.
С 15 по 22 июня коммунальная услуга будет отсутствовать у потребителей, проживающих в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная».
Об отключениях в рамках этих этапов гидравлических испытаний будет сообщено дополнительно.
Гидравлические испытания теплотрасс являются проверкой готовности магистральных трубопроводов к работе во время предстоящего отопительного сезона 2020-2021 гг. Во время этих испытаний энергетики смогут проверить магистральные сети на прочность и плотность, а также выявить слабые места на теплотрассе и в оперативном порядке устранить порывы.
Энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям от горячего водоснабжения, поскольку требованием Правил технической эксплуатации тепловых сетей проведение гидравлических испытаний невозможно без отключения от системы горячего водоснабжения потребителей. Работы выполняются с соблюдением всех установленных требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.