Первый футбольный матч сыграли на стадионе «Строитель»

В субботу, 16 ноября, воспитанники муниципальной спортивной школы по футболу Владивостока сыграли с командой центра подготовки юных футболистов «Луч-Владивосток» первыми на новом поле стадиона «Строитель», сообщает DEITA.RU.

Как рассказал представитель Федерации по футболу Алексей Семененко, это будет обычная товарищеская встреча на большом поле, два тайма по 20 минут.

«В рамках первого матча на этом стадионе состоится товарищеская игра между теми школами, которые напрямую отвечают за воспитание юных футболистов в городе Владивостоке. Ребята ровесники поэтому первая игра на стадионе получится интересной. Команды состоят из ребят родившихся в 2004-2005 года», - рассказал Алексей Семененко.

Он добавил, что открытие стадиона с новым полем является знаковым событием для футболистов всего города. Теперь соревнования можно будет проводить в новом качестве с новыми эмоциями, как для взрослого населения, так и для детей. Предполагается, что здесь смогут тренироваться самые сильные и лучшие команды города.

«Поле полностью соответствует правилам игры в футбол, поэтому можно проводить соревнования разного уровня начиная от Первенства города и края, и заканчивая дальневосточными этапами или международными встречами. С появлением такого стадиона появилась возможность приглашать команды с Дальнего Востока, ранее такой возможности во Владивостоке не было», - отметил представитель федерации футбола.

Иван Крышан