Первый канал аннулирует результаты финала "Голос. Дети"
Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона "Голос. Дети", сообщает DEITA.RU. Об этом заявили представители канала.
Первый канал принял решение аннулировать результаты финала после расследования и проверки голосования в финале конкурса "Голос. Дети".
Сначала победительницей назвали дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову.
результаты проверки доказали, что на голосование оказано внешнее воздействие, изменившее итог. Теперь финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но учитывая промежуточные результаты.
На канале пообещали усовершенствовать и дополнительно защитить механизм голосования до старта следующего сезона "Голоса".
Напомним, что россияне предлагали отдать победу Максиму Ержану.
Анастасия Туркова