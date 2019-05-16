Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона "Голос. Дети", сообщает DEITA.RU. Об этом заявили представители канала.

Первый канал принял решение аннулировать результаты финала после расследования и проверки голосования в финале конкурса "Голос. Дети".

Сначала победительницей назвали дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову.

результаты проверки доказали, что на голосование оказано внешнее воздействие, изменившее итог. Теперь финальный отчет Group-IB предоставит до конца мая, но учитывая промежуточные результаты.

На канале пообещали усовершенствовать и дополнительно защитить механизм голосования до старта следующего сезона "Голоса".

Напомним, что россияне предлагали отдать победу Максиму Ержану.

Анастасия Туркова