В детской краевой больнице №2 грядут большие перемены. В здании идёт капитальный ремонт, первый за 35 лет работы. Деньги выделены из краевого бюджета, затраты плавно распланировали на три года: 2018-й, 2019-й, 2020-й, сообщает DEITA.RU.

Больница начала свою работу ещё в 1986 году, с тех пор стены здания видели лишь косметический ремонт, а персонал своими силами старался подшаманить мелкие бытовые несовершенства. В прошлом году на выделенные деньги, 21 миллион, сделали кровлю, отремонтировали терапевтическое отделение, лабораторию и лечебный этаж.

В этом году на капитальный ремонт краевой детской больницы потратят 31 млн рублей. Работы уже завершаются в медикосоциальном отделении, где лечение проходят дети отказнички. Идёт ремонт основных помещений: три лечебных этажа, все лестничные пролеты, а также приёмное отделение. Новые двери, окна, палаты. Больница не прекращает ни одного рабочего дня, иногда персоналу приходится работать почти в полевых условиях.

Ремонт ждёт педиатрическое и ревматологическое отделения. После ремонта планируется открытие первых в приморском крае детских паллиативных стационарных коек.

«Паллиативные больные – это люди с неизлечимыми заболеваниями. Но они живы, и должны прожить остаток своих дней с комфортом, без боли. Это абсолютно новое направление для Приморья. Необходимо обучать персонал, а сейчас большой дефицит с сотрудниками. Это работа не просто с больными людьми, а с неизлечимо больными детьми. Эмоционально очень тяжело, не все выдерживают. Это не просто медицинская служба, а ещё и социальная, психологическая, юридическая», – рассказала Инна Зеленкова, главный врач больницы.

Планы на следующий год большие: ремонт пищеблока, прилегающей дворовой территории, внешняя облицовка и утепление здания.

Екатерина Кононенко