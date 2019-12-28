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«Первый небоскреб» превратил иномарку в груду металлолома

строительство, строитель, новостройка, стройка

Недалеко от строящегося ЖК «Аквамарин» во Владивостоке большегруз уронил тонны металла на припаркованную  машину, сообщает DEITA.RU.

О случае рассказали жильцы окрестных домов, которые уже не первый год страдают от летящих со стройки камней и стройматериалов.

«Утром я домой ехал, и проезжал прямо мимо этого грузовика, когда он только выехал со стройки. Там куча металла непонятно как лежала, все торчало из него. И специально обученный человек шел рядом и провода над дорогой приподнимал, чтобы тот мог проехать», - рассказал очевидец Михаил.

Как сообщали позже в социальных сетях, грузовик поднимался вверх по склону, резко затормозил – и в этот момент из кузова прямо на припаркованный рядом автомобиль вывалилась некая металлоконструкция. По частью, в салоне пострадавшего авто никого не было.

Напомним, что данная стройка неоднократно становилась причиной конфликта. Так, до начала отделочных работ крыши рядом стоящих домов пробивали тяжелые камни, строительные гайки, падали металлические детали, огненным дождем сварка падала прямо на головы прохожих.

Как правило, конфликты и вопросы разрешались на месте, однако, как во время строительства никто не пострадал – остается загадкой.

Александра Маслова

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