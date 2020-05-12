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Первый пациент умер от коронавируса на Камчатке

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Всего в крае почти 400 случаев заболевания

В Камчатском крае скончался от COVID-19 первый пациент, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», мужчине было более 50 лет. Последние дни жизни пациент пребывал в достаточно тяжелом состоянии.

Медики подчеркнули, что течение болезни осложнялось хроническими болезнями, такими, как гипертония и сахарный диабет.

Глава края Владимир Солодов принес соболезнования родным и близким погибшего и заявил, что правительство поможет организовать похороны.

Отметим, что на Камчатке диагноз «коронавирус» отмечен у 398 человек. Всего в России зафиксировано более 200 тысяч случаев заболевания. В Приморье зарегистрировано 955 случаев болезни. 

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