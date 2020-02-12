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6 Декабрь 2019, 18:15

Первый пациент вылечен от коронавируса на Дальнем Востоке

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В Забайкалье находившийся на лечении с коронавирусом гражданин КНР выписан из больницы, сообщает ИА DEITA.RU по материалам правительства Забайкальского края.

Как отмечает Забайкальский Ситуационный центр по коронавирусу, результаты анализов дважды подтвердили у него отсутствие коронавирусной инфекции.

«Мужчина получил необходимое комплексное лечение, согласно всем правилам и порядкам оказания медицинской помощи. Заболевание у него протекало в легкой форме. Сегодня он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих. При выписке он поблагодарил персонал больницы. Мы же дарим ему витамины и желаем быть внимательнее к своему здоровью и больше не болеть», - сказал главный врач медицинской организации Сергей Юрчук.

Жена и дочь, которые находились в контакте с гражданином КНР, пока ещё находятся под наблюдением медицинских работников. Как только результаты их анализов будут дважды подтверждены лабораторно как отрицательные, их также сразу выпишут из стационара.

 В России в конце января 2020 года были выявлены два подтвержденных случая заражения коронавирусом - у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. Пациенты были госпитализированы. Болезнь у граждан КНР в России протекала в легкой форме.

По последним данным, в мире зараженных коронавирусной инфекцией насчитывается 45183, погибших 1115 человек, выздоровевших 4842 человека.

 

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