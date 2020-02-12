Новости
Материнский капитал можно будет получить без бюрократических сложностей
12 Февраль 2020, 18:00
С начала года проверено более 200 точек доступа Wi-Fi в общественных местах ДФО
12 Февраль 2020, 17:46
Первый пациент вылечен от коронавируса на Дальнем Востоке
12 Февраль 2020, 17:45
Индексации соцвыплат хватит на 300 граммов помидоров в Приморье
12 Февраль 2020, 17:30
Общественная палата хочет штрафовать соцсети за оскорбление власти
12 Февраль 2020, 17:15
Продавец рыбы обсчитала работодателя на 60 тысяч
12 Февраль 2020, 17:00
Хабаровчанка неудачно покурила в самолете
12 Февраль 2020, 16:45
Президента Южной Кореи ждут во Владивостоке
12 Февраль 2020, 16:30
Первый пациент вылечен от коронавируса на Дальнем Востоке
В Забайкалье находившийся на лечении с коронавирусом гражданин КНР выписан из больницы, сообщает ИА DEITA.RU по материалам правительства Забайкальского края.
Как отмечает Забайкальский Ситуационный центр по коронавирусу, результаты анализов дважды подтвердили у него отсутствие коронавирусной инфекции.
«Мужчина получил необходимое комплексное лечение, согласно всем правилам и порядкам оказания медицинской помощи. Заболевание у него протекало в легкой форме. Сегодня он полностью здоров и не представляет опасности для окружающих. При выписке он поблагодарил персонал больницы. Мы же дарим ему витамины и желаем быть внимательнее к своему здоровью и больше не болеть», - сказал главный врач медицинской организации Сергей Юрчук.
Жена и дочь, которые находились в контакте с гражданином КНР, пока ещё находятся под наблюдением медицинских работников. Как только результаты их анализов будут дважды подтверждены лабораторно как отрицательные, их также сразу выпишут из стационара.
В России в конце января 2020 года были выявлены два подтвержденных случая заражения коронавирусом - у граждан Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. Пациенты были госпитализированы. Болезнь у граждан КНР в России протекала в легкой форме.
По последним данным, в мире зараженных коронавирусной инфекцией насчитывается 45183, погибших 1115 человек, выздоровевших 4842 человека.