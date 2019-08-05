Рабочие парома «Александр Деев» приступил к следующему этапу строительству судна, сообщает DEITA.RU. работы над паромом были завершены на Амурском судостроительном заводе, где будущее судно было спущено на Амур.

В ближайшее время 300 рабочих будут достраивать судно на специальном причале в Комсомольске-на-Амуре. Работы над грузопассажирским судном ведутся круглосуточно. Порядка 300 рабочих проводят работы по подготовке наружного корпуса парома к покраске и испытание балластных цистерн.

«Основные силы судостроителей, сконцентрированы на подготовке судна к монтажу линии вала. Параллельно осуществляются монтаж и установка донно-бортной арматуры и кингстонных ящиков», - рассказал главный строитель Амурского судостроительного завода Юрий Лысенков.

Как отмечают специалисты, будущий паром имеет усиленный ледовый класс, он способен передвигаться во льдах толщиной до 1 метра. В трех грузовых палубах будущего парома могут поместиться 30 вагонов, 28 легковых авто, а также 48 грузовых автопоездов.

Дата окончания строительства запланирована на август 2020 года, тогда паром будет отправлен во Владивосток для прохождения финальных испытаний. После этого паром выйдет на линию Ванино–Холмск.

По словам и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуарда Ри, население Сахалина заинтересовано в новых паромах и надеется, что новые суда в скором времени встанут на линию Ванино–Холмск.

«Дополнительные суда повысят надежность транспортного сообщения между Сахалином и материковой частью России», – подчеркнул Эдуард Ри. Он добавил, что новые суда повысят уровень комфорта и безопасности пассажиров.

Строительство судов финансируется из двух бюджетов федерального и Сахалинской области. Общая сумма стоимости превышает 9,5 млрд рублей. Отметим, что также два парома строятся на Невском ССЗ. Киль первого заложили весной, в начале лета врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко посетил завод и проинспектировал ход работ.

Напомним, что в последний год транспортная система Сахалинской области претерпевает большие изменения, становясь более удобной для жителей острова. Так, уже сейчас ведется модернизация железной дороги – более 170 км отремонтировано с учетом технических особенностей российских вагонов. После завершения работ область ждет массовая замена железнодорожной техники и составов.

В регионе появились новые автобусные маршруты, которые связали населенные пункты с Южно-Сахалинском. А в школы области были закуплены новые автобусы, которые будут развозить школьников к месту учёбы в 10 городских округах.

Отдельно можно выделить сферу воздушного сообщения – в Южно-Сахалинске строиться новый аэровокзал, работы завершаться в конце 2020 года. Вертолетное сообщение соединило острова Курильской гряды. Билеты возможно приобрести по субсидированным тарифам.

Иван Юрьев