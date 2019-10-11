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Первый приморец подал декларацию об освоении дальневосточного гектара

сельское хозяйство, экономика, корова, молоко, ферма

Житель Приморского края Борис Бурый получивший три года назад дальневосточный гектар, первым сдал отчет о работе на нем и его освоении, сообщает DEITA.RU. Специальные декларации «гектарщики» должны сдавать в администрации района.

Дальневосточный гектар приморец получил в Ханкайском районе, на нем он обустроил пасеку, где работает с несколькими людьми. По словам Бориса Бурого, с назначением земли он определился еще заранее, потому что уже многие годы занимается данной деятельностью. При этом участок большой и нынешний хозяин хочет вначале обустроить его, а возможно позже и начать расширятся.

В краевом департаменте земельных отношений подчеркнули, что отчеты об освоении земли необходимо предоставлять в администрацию муниципального района, где был получен земельный участок. В этом году  первые декларации должны подать первые получатели, на это у них есть три месяца от дня заключения договора.

Напомним, что федеральная программа «Дальневосточный гектар» началась в феврале 2016 года в девяти субъектах ДФО. В этом году к программе присоединились еще два региона, которые перешли в Дальневосточный федеральный округ. Четверть граждан получивших Дальневосточные гектары при заключении договор указывали цель назначения участков – для сельского хозяйства или подсобного хозяйства.

Иван Юрьев

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