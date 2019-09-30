Первый снегопад спровоцировал сотни аварий в городе

Первый снег в канадском городе устроил настоящий переполох в воскресенье, 29 сентября, сообщает DEITA.RU.

Непривычно ранний первый снегопад не просто осложнил ситуацию на дорогах в городе Калгари, но и спровоцировал сотни ДТП. Местные полицейские на данный момент уже зарегистрировали 171 аварию. В них пострадали 13 человек.

Согласно прогнозу синоптиков, передает CBC, до полудня понедельника ожидается усиление снегопада. В общей сложности, в городе выпадет до 25 сантиметров снега.

Власти вынуждены отменять десятки авиарейсов и призывать граждан отказаться от использования личного транспорта.

Напомним, что массовые дорожно-транспортные происшествия в результате первого снегопада не редкость. Так, рекордсменом по количеству аварий стал российский Владивосток, где 17 сентября 2017 года менее чем за сутки случилось свыше 260 аварий. По информации, позднее предоставленной прокуратурой, город не был готов к зиме и снегу. В день прихода в город в стихии на улицы вышли всего лишь 67 единиц техники из 166, которые имеются у муниципалитета.

Екатерина Брязгунова