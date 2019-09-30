Первый снегопад в Приморье ожидается на этой неделе

Резкое похолодание придет в Приморье в пятницу, 4 октября, передает DEITA.RU. Из-за резкого похолодания, по заверениям местных синоптиков, ожидаются сильные дожди, возможно, выпадение снега.

Первую половину недели в крае сохранится теплая погода. Осадков не ожидается. Самая низкая температура, которая может быть зафиксирована на территории края, — плюс пять градусов. При этом в горных районах воздух выхолодиться до минус двух. В южной части края, по-прежнему, тепло — до плюс 15. Днем температура продолжат бить рекорды — до 29 градусов выше нуля.

Со второй части недели начнутся дожди и резко похолодает. Понижение температур в пятницу ожидается до тринадцати градусов в сравнении с началом недели. В районах, расположенных в горах и на крутых сопках, начнутся мощные дожди, которые будут проходить вперемешку со снегом. Впервые в этом году образуются снежные покровы. На дорогах появится гололедица.

Во Владивостоке погода соответствует региональной. До пятницы тепло и солнечно, а 4 октября пройдет ливень, усилится ливень и резко похолодает.

Напомним, непредсказуемая погода Приморья в этом году нанесла мощный удар по региону. На протяжении полутора месяцев шли непрекращающиеся дожди. Непогода стала главной причиной, почему регион не справился с поставленными задачами по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На данный момент дорожные работы, на которые были выделены федеральные деньги, выполнены на 30 процентов, когда бюджет израсходован на 40 процентов.

Екатерина Брязгунова