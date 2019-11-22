Первый урок о здоровом питании провели в Приморье

В пятницу, 22 ноября, специалисты Артемовской детской больницы провели урок для учеников средней школы №16, где рассказали им о правильном питании и ответили на вопросы ребят, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ «Артемовская детская больница» Владимир Докучаев, встреча была живой и активной, ребята задавали интересные вопросы и не оставались в стороне от общего мероприятия.

«Основную часть программы рассказала врач-педиатр Елена Иванова, представив ребятам слайд-шоу на основании подготовленных материалов. Она рассказала, что вообще такое здоровое питание в жизни подростка и из чего оно состоит, какое должно быть разнообразие в продуктах, упомянула про качественную пищу, а также добавила про режимные моменты принятия еды», - рассказал Владимир Докучаев.

После теоретической части гости начали отвечать на вопросы ребят, которых интересовало, какие продукты лучше употреблять утром, как рассчитывать калории мальчикам и девочкам, если они занимаются спортом. Также поступали вопросы про питьевой режим и значение воды для человека.

По итогам встречи Владимир Докучаев отметил, что они не ожидали такой живой и активной встречи. Ребята не только слушали гостей, но и комментировали вопросы доктора. Всего в уроке приняло более 100 человек из 8-10 классов средней школы №16 города Артема.

Отметим, что региональный проект «Приморье за здоровье!" был инициирован департаментом здравоохранения Приморья. Он включает в себя несколько направлений - это "Здоровое питание", "Здоровые зубы", "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний" и "Профилактика травматизма".

Одним из первых проектов реализованных в школах Приморья стал проект "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний". Школьников научили распознавать первые симптомы инсульта и познакомили с диагностикой "УДАР".