telegr wh call

Новости

Жители Находки узнали всё о Владивостокской крепости

22 Ноябрь 2019, 15:01

Назвавшая горожан «мразями» чиновница объяснилась

22 Ноябрь 2019, 15:00

Новые хоккейные коробки появились в Находке

22 Ноябрь 2019, 14:47

«Чушь какая-то»: Путин недоволен нововведением для водителей

22 Ноябрь 2019, 14:45

Борис Кубай: «Нужно быть предельно осторожными»

22 Ноябрь 2019, 14:35

Толстый кот стал героем московского метро

22 Ноябрь 2019, 14:33

Рособрнадзор высказался против сдачи ЕГЭ

22 Ноябрь 2019, 14:09

Педагоги обучают новым профессиям жителей Находки старшего возраста

22 Ноябрь 2019, 13:57

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Первый урок о здоровом питании провели в Приморье

яблоко, еда, супермаркет, овощи и фрукты, магазин

В пятницу, 22 ноября, специалисты Артемовской детской больницы провели урок для учеников средней школы №16, где рассказали им о правильном питании и ответили на вопросы ребят, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ «Артемовская детская больница» Владимир Докучаев, встреча была живой и активной, ребята задавали интересные вопросы и не оставались в стороне от общего мероприятия. 

«Основную часть программы рассказала врач-педиатр Елена Иванова, представив ребятам слайд-шоу на основании подготовленных материалов. Она рассказала, что вообще такое здоровое питание в жизни подростка и из чего оно состоит, какое должно быть разнообразие в продуктах, упомянула про качественную пищу, а также добавила про режимные моменты принятия еды», - рассказал Владимир Докучаев.

После теоретической части гости начали отвечать на вопросы ребят, которых интересовало, какие продукты лучше употреблять утром, как рассчитывать калории мальчикам и девочкам, если они занимаются спортом. Также поступали вопросы про питьевой режим и значение воды для человека. 

По итогам встречи Владимир Докучаев отметил, что они не ожидали такой живой и активной встречи. Ребята не только слушали гостей, но и комментировали вопросы доктора. Всего в уроке приняло более 100 человек из 8-10 классов средней школы №16 города Артема.
Отметим, что региональный проект «Приморье за здоровье!"  был инициирован департаментом здравоохранения Приморья. Он включает в себя несколько направлений - это "Здоровое питание", "Здоровые зубы", "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний" и "Профилактика травматизма".

Одним из первых проектов реализованных в школах Приморья стал проект "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний". Школьников научили распознавать первые симптомы инсульта и познакомили с диагностикой "УДАР".

Читайте также:

Анжела Кабиева: Современникам даровано 30 лет активной жизни

Каждый третий россиянин не высыпается из-за переработок

Важность смеха и медицинское воспитание школьников обсудили на Дальневосточном форуме

Популярное

Правительство Медведева отменило дорогую медкомиссию на водительские права

Дешевые билеты получат дальневосточники 30 лет

Крупнейшую парковку столицы закрыли для проезда

Названы 3 метки от автоугонщиков
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...