Первый в России приют для медведей открылся в Приморье

В России открылся первый в истории страны приют для гималайских медведей, которые по ряду причин уже никогда не смогут вернуться в дикую природу. Об этом сообщает DEITA.RU.

Медвежий «детский дом» открыли в приморском поселке Кипарисово владельцы владивостокского зоопарка «Садгород». По их словам, первыми постояльцами частного приюта стали семь взрослых самцов медведей, длительное время являвшимися заложниками людей для утех гостей различных придорожных кафе и богатых домов.

По словам замдиректора зоопарка Алены Асновиной, в старых «домах» мишки содержались в по-настоящему нечеловеческих условиях - в тесных грязных незащищенных от непогоды клетках, а рацион животных часто состоял из продуктов категории «что осталось на кухне». Некоторые самцы выглядели особенно плохо из-за постоянного обезвоживания - хозяева забывали следить за наличием чистой питьевой воды в клетке. Но с переездом в Приморский край качество жизни медведей изменилась на корню.

«Территория приюта пока занимает один гектар. На огороженной территории есть озеро и несколько берлог, специально оборудованных для естественной зимней спячки медведей. Посетители могут наблюдать за жизнью дикий животных не тревожа их покой - находясь за ограждением или со смотрового мостика», - рассказала Асновина отметив, что пока в России не существует второго подобного государственного или частного учреждения для искалеченных человеком медведей.

Основатели первого в России медвежьего приюта планируют в ближайшем будущем построить еще один аналогичный «дом» для самок и реабилитационный центр для пострадавших от встречи с человеком диких птиц. Последних в большом количестве приносят неравнодушные приморцы. Для претворения своей зоозащитной миссии руководители проекта уже взяли несколько «дальневосточных гектаров».

Екатерина Цой