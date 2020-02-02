Песец с товарищами пришел на заправку

Пятеро песцов в Новом Уренгое пришли на автозаправочную станцию, сообщает DEITA.RU по материалам популярного паблика «ЧП, ДТП Новый Уренгой».

Как отмечает автор поста, эти милые животные уже стали постоянными «клиентами» северной АЗС «Газпромнефть».

«Выдайте им уже бонусные карты!», «Вы нас на работу брать собираетесь или нет?», - комментируют пользователи паблика.

Ну а на Чукотке двух белых медведей 30 января заметили недалеко от столицы региона -на левом берегу Анадырского лимана в районе 10-го причала. Сотрудники полиции посёлка Угольные Копи выехали на место и осмотрели территорию.

Сообщение поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу окружной столицы от пассажиров рейса "Хабаровск – Анадырь". При заходе на посадку сидевшие по левому борту люди увидели двух полярных хищников

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