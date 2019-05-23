DEITA.RU подводит результаты опроса

ГИБДД бьёт тревогу: более 90% пьяных водителей являются виновниками аварий. Ситуация продолжает оставаться тяжёлой. Именно поэтому МВД предложило радикальную меру борьбы с отступниками, а именно - лишение транспортного средства в пользу государства.

Читатели DEITA.RU высказали своё мнение о том, какая мера была бы справедливой для тех, кто осмеливается садиться пьяным за руль. И большинство (37,7%) выбрало весьма жёсткий ответ о пожизненном лишении таких водителей прав.

Следующий по популярности ответ - давать пожизненное за пьяное ДТП с погибшими - набрал 24,6% от общего числа проголосовавших.

Примечательно, что целых четыре варианта, а именно - отбирать машину в счёт государства, отдавать машину пострадавшей стороне, увеличить штраф в 10 раз, заставлять заново проходить курс обучения - набрали примерно около 8% всех голосов.

А вот чистосердечное признание "сам иногда выпиваю, главное не попадаться" оказалось самым непопулярным ответом и набрало всего 5,9% от общего числа ответов.