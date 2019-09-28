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Пешеход пострадал в жестком ДТП с пассажирским автобусом
28 Сентябрь 2019, 22:30
В результате жесткого ДТП с участием пассажирского автобуса и кроссовера пострадал человек, дожидающийся маршрутки на остановке, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет newsbox24.tv.
В субботу, 28 сентября, во Владивостоке произошла серьезная авария. Пассажирский автобус, выполняющий рейс по 59-му маршруту, заходя на остановку Заря, задел припаркованный Subaru Forester. Удар получился очень мощным. Легковой автомобиль откинуло вправо, и он сбил пешехода на остановке, который ждал маршрутку. Пострадавший с серьезными переломами был доставлен в больницу. Предварительно, решили, что виноват водитель автобуса.
Инспекторов ДПС, прибывших на место аварии ждал сюрприз: у пассажирского автобуса была аннулирована регистрация и каким образом он работал на линии — не понятно.
Екатерина Брязгунова