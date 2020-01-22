Пешеходные дорожки вместо ларьков появятся во Владивостоке

Облагородить внешний вид города, избавившись от незаконно установленных рекламных конструкций, ларьков и прочих торговых объектов, специалистам мэрии поручил глава краевого центра Олег Гуменюк, сообщает DEITA.RU по материалам администрации города.

В рамках этого проекта уже были демонтированы 842 незаконные конструкции, в том числе гаражи, киоски, павильоны, контейнеры и рекламные носители. Работу над внешним обликом Владивостока ведут сразу несколько управлений городской администрации совместно с административным управлением всех пяти районов города.

На данный момент специалисты приступили к демонтажу незаконных павильонов на проспекте Красного Знамени, 86. На их месте планируется оборудовать пешеходную зону. Некоторым владельцам дали время на самостоятельную уборку своей собственности, а тех, кто проигнорировал указания администрации, ждет принудительный демонтаж.

Ирина Елкина