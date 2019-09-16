«Пешки» и «красные»: Как и почему ДПС называют водителей

Эксперты, знакомые со сленгом сотрудников ГИБДД, рассказали DEITA.RU о том, что означают прозвища, которыми они называют автолюбителей.

Многим водителям будет интересно узнать, что у разнообразных названий инспекторов ГАИ есть и обратная сторона: они тоже люди и точно также придумывают интересные и порой остроумные наименования и им.

Так, например, работники ГИБДД называют "скрывшимся" тех, кто стал участником или, того хуже, виновником ДТП, но решил покинуть место аварии, не дожидаясь правоохранителей.

"Кассирами" принято называть тех, кто при любом нарушении норовит решить вопрос "на месте". Соответственно, такие люди очень часто предлагают на дороге взятки.

"Чёрными" ДПСники называют те автомобили, которые в нарушении закона наглухо тонируют свои автомобили так, что вообще не видно, кто находится внутри салона.

"Свистками" принято нарекать тех, кто ослушался жеста инспектора с требованием остановиться и буквально "просвистел" мимо него. Обычно за такими горе-водителями начинают охоту.

"Красными" называют тех, кто проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, а "пешками" - всех пешеходов. "Быками" кличут водителей, любящих поспорить, а "одноглазыми" - тех, кто ездит с одной неработающей фарой.

И самое главное, "двадцать седьмыми" называют тех, кто пьёт за рулём. Название пошло от пункта 2.7 КоАП России, который и регламентирует данный аспект.

Дмитрий Шевченко