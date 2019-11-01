Пешком по тайге без тепла и припасов: людей спас рейсовый вертолет

В Якутии экипаж вертолета случайно увидел людей, бредущих посреди снегов без какой-либо спецтехники. Всех четверых удалось спасти, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает «Российская газета», вертолет компании «Полярные авиалинии» сумел спасти четырех человек, летя пассажирским рейсом. Отмечается, что люди летели из Среднеколымска в населенный пункт Березовка. На расстоянии около 100 км от города один из пилотов заметил несколько человек на окраине леса. Он отметил, что отсутствие снегоходов и вездеходов насторожило всех.

В авиакомпании отметили, что вертолет долетел до Березовки, высадил пассажиров и поспешил вернуться по тому же маршруту.

«Те люди уже разожгли на снегу большой костер. Это означает знак бедствия», - приводит издание слова одного из пилотов.

Вертолет приземлился, всех людей – троих мужчин и женщину, забрали на борт. Пострадавшие отметили, что они – строители, которые после сезона работ выехали из Березовки на двух снегоходах. Техника сломалась вдали от всех населенных пунктов, и люди шли несколько дней, греясь в охотничьих зимовьях. Отмечается, что никто не пострадал.

Напомним, что поломка транспорта в зимнем лесу часто становится причиной чрезвычайной ситуации. Так, в марте 2019 года недалеко от Находки в снежный занос попала пожилая пара. Самостоятельно вытолкать машину супруги не могли, позвонить в тайге – тоже. Таким образом, женщина осталась в салоне, а ее супруг дошел до села в 20 км от ЧП и сумел позвать помощь. Жительницу края вызволили из снежного плена, и эта история так же окончилась благополучно.

Александра Маслова