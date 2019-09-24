Новости
Россиян начнут распознавать по лицу и голосу
24 Сентябрь 2019, 15:00
Хабаровские энергетики внесли в Реестр недобросовестных поставщиков ООО «ЭТК Энерготранс»
24 Сентябрь 2019, 15:00
Депутат Лилия Полозова: моя работа - помогать людям
24 Сентябрь 2019, 14:50
Этим россиянам повысят зарплату на 4,3%
24 Сентябрь 2019, 14:45
Россиян защитят от угроз в интернете
24 Сентябрь 2019, 14:30
ЕГЭ собираются серьёзно поменять
24 Сентябрь 2019, 14:15
Таких россиян освободят от налогов
24 Сентябрь 2019, 14:00
Работу депутатов оценили в 32 млн в месяц
24 Сентябрь 2019, 13:45
Песков напомнил о гарантиях Путина
24 Сентябрь 2019, 11:15
Пресс-секретарь президента напомнил его слова о бизнесе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
В процессе общения с журналистами Дмитрий Песков напомнил общественности слова Владимира Путина о том, что в России действует гарантированная с точки зрения безопасности программа амнистии капиталов и что предприниматели могут быть уверенными в словах президента, которые он многократно подтверждал.
Поводом для поднятия данной темы стали сообщения журналистов о том, что якобы имелись примеры нарушения данных гарантий со стороны ФСБ в отношении некоторых бизнесменов.
Напомним, что амнистией капиталов называется процесс декларации ранее скрываемых средств от государства, в особенности, при возвращении их из иностранной юрисдикции.
Дмитрий Шевченко