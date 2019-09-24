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Песков напомнил о гарантиях Путина

24 Сентябрь 2019, 11:15

Владимир Путин

Пресс-секретарь президента напомнил его слова о бизнесе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

В процессе общения с журналистами Дмитрий Песков напомнил общественности слова Владимира Путина о том, что в России действует гарантированная с точки зрения безопасности программа амнистии капиталов и что предприниматели могут быть уверенными в словах президента, которые он многократно подтверждал.

Поводом для поднятия данной темы стали сообщения журналистов о том, что якобы имелись примеры нарушения данных гарантий со стороны ФСБ в отношении некоторых бизнесменов.

Напомним, что амнистией капиталов называется процесс декларации ранее скрываемых средств от государства, в особенности, при возвращении их из иностранной юрисдикции.

Дмитрий Шевченко

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