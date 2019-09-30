Песков объяснил послание Путина

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков разъяснил смысл послания Владимира Путина, сообщает DEITA.RU.

По словам Пескова, послание Президента России о ракетах средней и меньшей дальности направлено на то, чтобы не допустить роста напряженности. Письма эти разослали в основные страны Европы и Азии», а также в различные мировые организации.

Как пишет РИА ФАН, Владимир Путин продолжает усилия с тем, чтобы не допустить дестабилизации обстановки в плане глобальной безопасности и стабильности», невзирая на то, что именно по вине американской стороны произошел слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В письме Путина содержится инициатива по введению моратория на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Ранее руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов предположил, что намеренно ядерный конфликт не начнет ни США ни Россия, потому что нет победителя в такой войне. Но может случиться технический сбой, который послужит катализатором для запуска ракет. Системы предупреждения о пуске ракет может по ошибке сработать, и вторая страна в ответ на ложную тревогу атакует по-настоящему. 

Дмитрий Санников

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