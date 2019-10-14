Песков одобрил "путинизм"

Дмитрий Песков прокомметировал термин, который дал политике Путина автор статьи, сообщает DEITA.RU.



Дмитрий Песков прокомментировал новости о вышедшей статье Владислава Суркова (помощник президента – прим. авт). Об этом сообщает РБК.

Как отметил официальный представитель Кремля, ему нравится формулировка Суркова о том, что время, когда Владимир Путин был у руля, называется «путинизм». Сурков, в частности, написал, что «путинизм» - это отлично работающий метод властвования.

Песков также отметил, что за те 20 лет, что Путин был президентом и премьером, в стране произошло много позитивных изменений. Так что роль Владимира Владимировича в этом умалять нельзя. Так, за это время состоялся рост идей многополярности и сувереннности страны.

Елена Миронова