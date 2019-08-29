Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал региональные власти активно влиять на ситуации, когда врачам недоплачивают, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на "URA.RU".

Главы регионов докладывают о выполнении основной цели: увеличении зарплат медиков до уровня, который был бы выше среднеэкономического. И показатели под контролем, отмечает Песков. Местные власти будут призваны к ответственности, если требование не будет соблюдено.

Напомним, что недавно в Нижнем Тагиле написали заявление об уходе все хирурги из Демидовской больницы. Они пожаловались на смехотворные зарплаты при высокой нагрузке. После того, как пациентов перенаправили в другую больницу – горбольницу №1, шестеро работающих там хирургов также приняли решение уволиться, поскольку им отказались доплачивать.

Анастасия Туркова