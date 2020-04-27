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Песков раскрыл сроки окончания эпидемии коронавируса
Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков озвучил прогноз по развитию пандемии в России, сообщает ИА DEITA.RU.
По словам Пескова, в мае Россия выйдет на устойчивые показатели по зафиксированным случаям. Выход на плато он ожидает в середине месяца.
Дмитрий Песков сравнил российскую динамику с показателями европейских стран и отметил, что критическая фаза продолжается около полутора месяцев, а затем наступает спад. Полуторамесячный срок пандемии как раз приходится на десятые числа мая.
Облегчение карантина он прогнозирует в июне, обещая россиянам, что нынешние тяготы быстро забудутся.
Таким образом, можно предположить, что режим изоляции продолжится и в мае - ибо официальный представитель российской власти недвусмысленно дал понять, что выход из кризиса - дело не ближайших дней.
Сейчас президент Владимир Путин готовит очередное обращение к россиянам в канун завершения первого объявленного срока самоизоляции - 30 апреля.
По информации Дмитрия Пескова, президент обратится к нации в период с 27 апреля по 3 мая. Выход из карантина ожидается поэтапным.
Как сообщалось РБК, в высших эшелонах власти планируют однозначно продлить карантин на период майских праздников, а что будет дальше - решит президент. Это подтверждала и спикер Госдумы Валентина Матвиенко. По ее словам, невозможно точно назвать сроки снятия действующего режима.
О необходимости продления режима говорила и глава Роспотребнадзора Анна Попова. В эфире телеканала «Россия 1» она заявила, что россиянам не просто «лучше» остаться в майские праздники дома. Но люди «должны» остаться дома - в первую очередь, ради безопасности своих близких.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 80949 случаев заражения. Почти 7 тысяч человек выписаны из больниц, летальных исходов зафиксировано 747.