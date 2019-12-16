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Песков рассказал, кто осмелился прервать Путина

Путин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал подробности встречи российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, состоявшейся во время саммита «нормандской четверки», сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, по словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин и Владимир Зеленский разговаривали друг с другом около 15 минут, но их беседу прервал президент Франции Эммануэль Макрон, который настаивал на продолжении работы саммита.

По мнению Владимира Путина, на Донбассе «потепление». Нормандская четверка заинтересована в особом статусе региона, итоговая декларация встречи подразумевает разведение сил к марту 2020го в трех новых пунктах, при этом «важно не забывать о простых людях», заявил Путин.

Зеленский же, в свою очередь, оценил итоги переговоров, как ничью, однако охарактеризовал встречу с Путиным «сложной», заявив, что у них с Путиным «разная биомеханика».

Дмитрий Санников

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