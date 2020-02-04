Песков рассказал о судьбе бывших членов кабмина

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, побывал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», сообщает DEITA.RU. Там официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов.



Так, по словам Пескова, все члены кабмина, ушедшие вместе с бывшим премьером Дмитрием Медведевым, уже устроены на работу. По словам пресс-секретаря Путина, каждый из них уже занят делом.

У Пескова также спросили про график Путина. Как пишет РИА «ФАН», Песков ответил, что российский президент чувствует себя как рыба в воде в столь интенсивной обстановке. Сам Путин, по словам Пескова, регулярно подчеркивает, что власть должна быть мобильной и эффективной.