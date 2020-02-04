Новости
Усиление ветра и похолодание обещают Владивостоку
4 Февраль 2020, 06:30
Россияне сказали, какие поправки в Конституцию одобряют
4 Февраль 2020, 05:45
Песков рассказал о судьбе бывших членов кабмина
4 Февраль 2020, 05:00
Депутат похвасталась платьем "дороже многих квартир"
4 Февраль 2020, 04:15
Можно ли требовать ремонта по ОСАГО через год после ДТП
4 Февраль 2020, 03:30
Корвалол и Пенталгин: права могут забрать через месяц после употребления этих лекарств
4 Февраль 2020, 02:30
Названы 3 вопроса инспектора ГИБДД, после которых надо включать камеру
4 Февраль 2020, 01:15
Тайна радаров: как узнать муляж на дороге
4 Февраль 2020, 00:30
Песков рассказал о судьбе бывших членов кабмина
Официальный представитель российского президента ответил на вопросы журналистов
Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента,
побывал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», сообщает DEITA.RU. Там
официальный представитель Кремля ответил на вопросы журналистов.
Так, по словам Пескова, все члены кабмина, ушедшие вместе с бывшим премьером Дмитрием Медведевым, уже устроены на работу. По словам пресс-секретаря Путина, каждый из них уже занят делом.
У Пескова также спросили про график Путина. Как пишет РИА «ФАН», Песков ответил, что российский президент чувствует себя как рыба в воде в столь интенсивной обстановке. Сам Путин, по словам Пескова, регулярно подчеркивает, что власть должна быть мобильной и эффективной.