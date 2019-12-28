Песков рассказал о своей личной жизни

Дмитрий Песков рассказал СМИ, что больше месяца не видел свою жену Татьяну Навку, сообщает DEITA.RU.

Слова первого пресс-секретаря России приводит РИА «Новости». Причиной столь долгой разлуки Песков назвал работу – и свою, и своей супруги.

Отметим, что все это время Навка работала над ледовым шоу «Спящая красавица», премьеру которого пресс-секретарь президента посетил накануне.

Кстати, пара вместе с 2010 года, в 2015 году фигуристка и чиновник официально зарегистрировали брак.

Ранее Татьяна Навка рассказывала прессе о том, как изменилась ее жизнь после брака, а также объясняла разницу в доходах.

Напомним, что Дмитрий Песков часто делится информацией о жизни первого лица страны. Так, стало известно, когда и как отдыхает Владимир Путин, и как он планирует отмечать Новый Год.

Александра Маслова