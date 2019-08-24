Пресс-секретарь главы государства прокомментировал возможность дезинформации Кремля о ядерной катастрофе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА «ФАН».



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что дезинформация Кремля о ядерной или любой другой катастрофе просто невозможна. Так он прокомментировал слова экс-президента Михаила Горбачева о том, что первые лица страны в первые несколько дней не знали о том, что произошло в Чернобыле из-за дезинформации.

У Пескова спросили, могла бы такая ситуация повториться в 2019 года – например, с аварией под Архангельском. Песков ответил, что это невозможно – слишком много сейчас источников информации.

Он также отметил, что не в курсе, смотрел ли президент американский сериал «Чернобыль».

Елена Миронова