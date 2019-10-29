Песков рассказал, зачем губернаторов поставили во главу «Единой России»

Уже 13 глав регионов возглавили и региональные отделения партии, сообщает DEITA.RU.



После массового назначения 13 губернаторов на посты глав региональных отделений «Единой России», журналисты задали вопрос пресс-секретарю Владимира Путина. У Дмитрия Пескова, в частности, спросили, может ли такая практика распространиться на другие регионы.

Песков отметил, что Кремль не занимается этими вопросами. Единственное, что важно для президента и для его администрации – это то, чтобы губернаторы работали на своих местах и качественно исполняли свои обязанности.

Ранее сообщалось о том, что в Приморье пост главы местного отделения партии возглавил Олег Кожемяко. Ранее этот пост занимала Людмила Талабаева.

Елена Миронова