Песков сделал заявление о курении в жизни Путина

Владимир Путин крайне негативно относится к такой пагубной привычке, как курение, сообщает DEITA.RU. Об этом поведал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков уверяет, что Путин ведет исключительно здоровый образ жизни. Более того, бессменный лидер настолько не одобряет курение, что в его окружении почти перевелись люди, подверженные этой ужасной привычке.

Песков сказал журналистам, что среди коллег Владимира Владимировича осталось всего лишь несколько человек, которые все-таки курят. Также Песков отметил, что на сегодняшний день курение стало крайне непопулярно, что очень радует.

Как утверждает пресс-секретарь рoссийского лидера, Путин никогда не курил и всегда придерживался здорового образа жизни.

Напомним, что в России запретили курить на лоджиях балконах. Теперь за это предусмотрено наказание в виде штрафа до пяти тысяч. В случае пожара из-за брошенного окурка можно даже получить реальный срок.

Ранее DEITA.RU передавало о том, как Путин проводит свои немногочисленные выходные дни. Главное, здесь отмечал Песков, что полноценного выходного у президента не бывает. Всегда кому-то из глав регионов нужна помощь или консультация. Некоторые ведомства не способны действовать без подписи главы государства. В свободное же время Путин встречается с родными и близкими, а также занимается спортом.

Екатерина Брязгунова