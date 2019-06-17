Москва не понимает позиции украинского президента Владимира Зеленского, поэтому заняла выжидательную позицию, сообщает DEITA.RU со ссылкой РИА ФАН.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, так как нет четкого понимания, что ожидать от Зеленского и тем более, какую позицию избранный президент на Украине занял, было принято решение занять, что называется, выжидательную позицию.

Отмечается, что выжидание сопряжено с позитивным настроением и сдержанным оптимизмом. Однако, что будет происходить в Киеве с точки зрения российско-украинской повестки, пока никому не ясно.

Ранее прошла информация о том, что президент США Дональд Трамп может встретиться с Зеленским в Японии во время саммита Большой двадцатки, который пройдет 28–29 июня.

Екатерина Брязгунова