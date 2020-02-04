Песков сказал, полетит ли Путин в Китай

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит Владимира Путина в Китай, сообщает ИА DEITA.RU. Журналисты подняли этот вопрос из-за распространения в КНР коронавируса.



Как пишет «Российская газета», визит Владимира Путина в Китай запланировали еще в прошлом году. Согласно графику президента, он должен отправиться в КНР во второй половине 2020 года.

Дмитрий Песков отметил, что визит действительно есть в планах. Но пресс-секретарь президента опроверг сообщения некоторых СМИ, что Путин отменяет поездку из-за эпидемии. Песков подчеркнул – еще только начало года, так что об отмене визита говорить рано.

Ранее сообщалось о том, что от коронавируса погибло более 400 человек. Заболевшими числятся более 17 тысяч человек. Два подтвержденных случая зафиксировали в России – Тюмени и Забайкалье.

В свою очередь, российские власти приняли решение эвакуировать всех граждан РФ из Китая. Для них уже готовят центр для двухнедельного карантина. Где центр расположен, пока не разглашают.