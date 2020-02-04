telegr wh call

Новости

Песков сказал, полетит ли Путин в Китай

4 Февраль 2020, 21:45

Цены на авиабилеты вырастут в ночь на среду

4 Февраль 2020, 21:15

Авиакомпания отказалась вывозить граждан СНГ из зараженного Китая

4 Февраль 2020, 20:45

«Зона отчуждения» по коронавирусу выбрана – Минздрав

4 Февраль 2020, 20:15

Бокал вина за ужином ведет к алкоголизму

4 Февраль 2020, 20:00

Роспотребнадзор напомнил об угрозе онкологии

4 Февраль 2020, 19:40

Работой правительства Медведева недовольны 4 из 5 россиян

4 Февраль 2020, 19:20

Шайка мошенников угнала 300 автомобилей

4 Февраль 2020, 19:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Песков сказал, полетит ли Путин в Китай

Путин

Визит главы российского государства в КНР был запланирован на 2020 год

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал визит Владимира Путина в Китай, сообщает ИА DEITA.RU. Журналисты подняли этот вопрос из-за распространения в КНР коронавируса.

Как пишет «Российская газета», визит Владимира Путина в Китай запланировали еще в прошлом году. Согласно графику президента, он должен отправиться в КНР во второй половине 2020 года.

Дмитрий Песков отметил, что визит действительно есть в планах. Но пресс-секретарь президента опроверг сообщения некоторых СМИ, что Путин отменяет поездку из-за эпидемии. Песков подчеркнул – еще только начало года, так что об отмене визита говорить рано.

Ранее сообщалось о том, что от коронавируса погибло более 400 человек. Заболевшими числятся более 17 тысяч человек. Два подтвержденных случая зафиксировали в России – Тюмени и Забайкалье.

В свою очередь, российские власти приняли решение эвакуировать всех граждан РФ из Китая. Для них уже готовят центр для двухнедельного карантина. Где центр расположен, пока не разглашают.

Читайте также:

«Зона отчуждения» по коронавирусу выбрана – Минздрав

Минздрав начал подготовку к эпидемии коронавируса

Коронавирус не оставит приморцев без борща

Елена Миронова

Популярное

Кафе для автомобилистов загорелось в Приморье

Тайна радаров: как узнать муляж на дороге

«Один лук остался» - коронавирус забрал у приморцев овощи и фрукты

Китайские овощи возвращаются на приморские прилавки
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...