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Песков сказал, полетит ли Путин в Китай
Визит главы российского государства в КНР был запланирован на 2020 год
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
прокомментировал визит Владимира Путина в Китай, сообщает ИА DEITA.RU.
Журналисты подняли этот вопрос из-за распространения в КНР коронавируса.
Как пишет «Российская газета», визит Владимира Путина в Китай запланировали еще в прошлом году. Согласно графику президента, он должен отправиться в КНР во второй половине 2020 года.
Дмитрий Песков отметил, что визит действительно есть в планах. Но пресс-секретарь президента опроверг сообщения некоторых СМИ, что Путин отменяет поездку из-за эпидемии. Песков подчеркнул – еще только начало года, так что об отмене визита говорить рано.
Ранее сообщалось о том, что от коронавируса погибло более 400 человек. Заболевшими числятся более 17 тысяч человек. Два подтвержденных случая зафиксировали в России – Тюмени и Забайкалье.
В свою очередь, российские власти приняли решение эвакуировать всех граждан РФ из Китая. Для них уже готовят центр для двухнедельного карантина. Где центр расположен, пока не разглашают.