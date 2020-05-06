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Песков: «Выходить из самоизоляции будем долго»

Песков - polit_journal

План снятия ограничительных мер из-за коронавируса будет поэтапным и в каждом отдельном регионе РФ будет зависеть от эпидемиологической ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Представитель Кремля напомнил, что план выхода их самоизоляции Владимир Путин поручил подготовить к 5 мая. И, разумеется, этот план будет учитывать обстановку в разных субъектах страны: «По-другому нельзя».

«Это очень сложный и действительно растянутый процесс. К этому нужно быть готовым», — подчеркнул он.

Напомним, по последним данным, в России выявлено 145 268 случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии 18 095 человек выздоровело, 1 356 скончались.

6 мая президент РФ проведет совещание, главным на повестке которой станет обсуждение реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. На минувшей неделе президент выступил с обращением к россиянам и продлил нерабочие дни до 11 мая.

Помимо плана о выходе из режима самоизоляции, президенту будут представлены доклады о реализации мер по поддержке россиян и экономике страны, отчет о работе по специальному страхованию врачей и медперсонала.

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