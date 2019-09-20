Новости
Александр Тютерев: Выбранный путь развития сельского хозяйства края ошибочен
20 Сентябрь 2019, 15:04
Названы регионы с самыми большими зарплатами
20 Сентябрь 2019, 15:00
Смертельные заблуждения: в это верит каждый водитель
20 Сентябрь 2019, 14:54
Дмитрий Медведев отменил праздники
20 Сентябрь 2019, 14:30
Разлив нефти у столичного берега попал на видео
20 Сентябрь 2019, 14:15
Кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился в Приморье
20 Сентябрь 2019, 14:08
За эти действия с машиной точно лишат прав
20 Сентябрь 2019, 14:00
Генконсульство КНДР высказалось о конфликте рыбаков и пограничников
20 Сентябрь 2019, 13:57
Песков высказался о «дырке» Роскосмоса
20 Сентябрь 2019, 04:30
Спецпредставитель президента РФ Дмитрий Песков не смог объяснить причину появления прорехи в космическом корабле «Союз МС-09». Об этом сообщает DEITA.RU.
Песков посоветовал журналистам РИА ФАН обратиться за подробным разъяснением в Роскосмос, а лучше – лично к его главе Дмитрию Рогозину.
Отметим, что в корпорации космической деятельность от комментирования происшествия отказались, сославшись на гриф секретности результатов внутренних исследований.
Также пресс-секретарь главы России не смог подтвердить слухи о том, что информация о «дыре» Роскосмоса была поведена лично до Владимира Путина. А слух об этом, по информации ряд российских СМИ, пустил сам Рогозин, отметив, что об утечке воздуха на МКС будет в скором времени доложено и партнерам корпорации в НАСА.
Екатерина Цой