Песков высказался о «дырке» Роскосмоса

Спецпредставитель президента РФ Дмитрий Песков не смог объяснить причину появления прорехи в космическом корабле «Союз МС-09». Об этом сообщает DEITA.RU.

Песков посоветовал журналистам РИА ФАН обратиться за подробным разъяснением в Роскосмос, а лучше – лично к его главе Дмитрию Рогозину.

Отметим, что в корпорации космической деятельность от комментирования происшествия отказались, сославшись на гриф секретности результатов внутренних исследований.

Также пресс-секретарь главы России не смог подтвердить слухи о том, что информация о «дыре» Роскосмоса была поведена лично до Владимира Путина. А слух об этом, по информации ряд российских СМИ, пустил сам Рогозин, отметив, что об утечке воздуха на МКС будет в скором времени доложено и партнерам корпорации в НАСА.

Екатерина Цой