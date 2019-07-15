В день семьи, любви и верности жителей села Михайловки ждал фестиваль красок и праздничный концерт, сообщает DEITA.RU.

На центральном стадионе прошёл районный молодёжный фестиваль «Краски лета». Сплотить семьи Михайловского района, объединить и познакомить детей решил Антон Половной, руководитель театральной студии «Премьера» вместе со своими воспитанниками. Детей ждали 1,5 часа веселья: фестиваль красок, викторины, флешмобы, конкурсы, и даже хоровод.

«Это очень важный праздник, главная миссия которого - собрать всех вместе, создать семейную атмосферу, поддержать семейные ценности и традиции», – отметил руководитель местной театральной студии «Премьера».

Субботним вечером для местных жителей на центральной площади села Михайловка состоялась яркая концертная программа. Гостей ждали художественные постановки и выступления приглашенных артистов из Уссурийска, а также вокальные и танцевальные номера местных талантов, выпускников колледжа культуры. Участниками вечернего концерта стали театральная студия "Премьера", вокальная студия "Вокалист", РДК с. Михайловка под руководством Натальи Толстуновой и солисты Юлия Прохорович, Анастасия Емец, Дарья Григорьева, Анна Паршин и Виктория Кудряшова. Завершился праздник дискотекой для молодежи.

Дмитрий Шевченко