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Петарда взорвалась в кармане у подростка
Юный житель Партизанска пострадал от взрыва петарды, сообщает DEITA.RU.
Данные о страшном случае рассказали на телеканале «Рен-ТВ». Сообщается, что подросток 14 лет нес петарду в кармане куртки, где она неожиданно взорвалась.
Сообщается, что сейчас школьник находится в больнице – у него серьезное ранение правого бедра.
Напомним, ранее возле одной из школ Владивостока местная жительница лишилась части руки. Дворник убиралась на пришкольной территории, и подняла с земли петарду, которая взорвалась у нее в руках. Женщину госпитализировали – по словам источника, она осталась без пальца. В отдельных пабликах сообщали, что петарда была посвещена Хеллоуину и, возможно, осталась там со школьных праздников.
Александра Маслова