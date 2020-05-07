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Петарды хотят разрешить не всегда и не везде
Проект закона уже внесен в Госдуму
Россиянам хотят установить рамки, в которых останется легальным запуск петард и фейерверков, сообщает ИА DEITA.RU.
Для использования бытовой пиротехники в стране должны будут появиться спецплощадки, а регионы выберут разрешенные временные периоды. В Госдуме законопроект будет рассмотрен депутатами в ближайшие недели, пишет «Парламентская газета».
По сведениям МЧС, только в течение этих новогодних праздников двое россиян погибли при запуске пиротехники, десятки получили тяжелые травмы, вплоть до ампутации пальцев (преимущественно пострадали дети). Петарды также стали причиной ряда пожаров, повредивших или уничтоживших жилые помещения. И такая картина наблюдается регулярно.
Требования к разрешенным для запуска петард и фейерверков площадкам совместно разработают Минздрав, Минприроды и МЧС, а субъекты получат право добавлять собственные ограничения (включая время использования пиротехники).