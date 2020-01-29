Петербург будет брать деньги с туристов за въезд

Губернатор поторопил законодателей, сообщает DEITA.RU.



В Санкт-Петербурге намерены в 2021 году начать взимать туристический сбор со всех туристов, которые въезжают в город. Ускорить работу потребовал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как пишут «Невские новости», ранее эту идею оценила бывший губернатор Северной столицы и глава Совфеда Валентина Матвиенко. Планируется брать по 100 рублей с каждого иностранного туриста за каждый день, проведенный в городе. По планам властей, в год это будет приносить по 3,5 млрд рублей.

В 2019 году Санкт-Петербург посетило 3,9 млн иностранцев.

Елена Миронова